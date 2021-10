Roma: auto della polizia locale in fiamme su via della Pisana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è trattato di una avaria alla vettura che ha innescato l'incendio e che ha distrutto interamente la macchina della polizia locale di Roma Capitale. L'agente che stava guidando, percorrendo il raccordo, nei pressi del km 65, ha capito che qualcosa non andava al mezzo e per questo ha fatto in tempo a mettere in sicurezza la vettura ed uscire prima che le fiamme lo potessero raggiungere. Sul posto, alle 12.20 circa sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. L'auto è distrutta ma l'agente è illeso. (Rer)