Pa: Brunetta, esperienza smart-working non verrà buttata, ma riconfigurata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esperienza di lavoro agile, di smart-working durante l'emergenza, "non verrà buttata, ma verrà collocata da gennaio dentro un percorso strutturato di efficienza, con dei piani appositamente predisposti da tutte le amministrazioni pubbliche. E a quel punto questa modalità di lavoro troverà una sua configurazione ottimale". Lo ha spiegato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, al Gr1 di Radio Rai. "Ci sarà da un lato un contratto di lavoro per lo smart-working, e dall’altra parte, quando ci sarà il Piano integrato di attività e organizzazione, entro gennaio, con i Pola, i piani per il lavoro agile, con il contratto, con tutte le condizioni contrattuali, tecnologiche, organizzative, di efficienza, garantendo lo smaltimento degli accumuli di pratiche e gli arretrati, con tutti questi obiettivi si potrà dar vita al lavoro agile senza vincoli, senza tetti e su base volontaria. Perché sarà nell’interesse dell’amministrazione, dei cittadini e, appunto, secondo la volontà dei lavoratori", aggiunto il ministro. (segue) (Rin)