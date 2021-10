Pa: Brunetta, esperienza smart-working non verrà buttata, ma riconfigurata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io per primo - ha concluso Brunetta - ho voluto che tutto questo si determinasse attraverso il contratto, che è in corso di definizione presso l’Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Questo è fondamentale, perché il vecchio lavoro agile era senza contratto: un’aberrazione dovuta all’emergenza. Mai più. Si sta definendo con i sindacati il nuovo contratto, che prevedrà, appunto, tutti i diritti e tutti i doveri". (Rin)