Georgia: elezioni locali, affluenza al 17,7 per cento alle ore 12

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 619.562 elettori, ovvero il 17,72 per cento degli aventi diritto, ha votato alle ore 12 per le elezioni locali in Georgia. E' il dato diffuso dalla commissione elettorale centrale, secondo cui i comuni di Racha-Lechkhumi e Kvemo Svaneti sono quelli dove la popolazione sta partecipando di più alle operazioni di voto con una percentuale di votanti pari al 27,4 per cento. La capitale Tbilisi è invece la meno attiva con solo il 15,8 per cento degli elettori che ha già espresso il voto. Il dato dell'affluenza parziale, a livello nazionale, è leggermente più alto delle ultime elezioni comunali del 2017, quando alle ore 12 aveva votato il 16,5 per cento degli aventi diritto. La presidente georgiana Salome Zurabishvili, recandosi al seggio, ha detto di aver votato per la "depolarizzazione". "Le elezioni locali sono un'occasione per i cittadini di scegliere chi prenderà le decisioni su alcune delle questioni a loro più vicine. La polarizzazione no ha spazio per le elezioni locali. Ho votato per la depolarizzazione", ha dichiarato la presidente scrivendo su Twitter.(Res)