Clima: Kerry, non tutti i Paesi devono fare la stessa cosa

- Sul clima non tutti i Paesi devono fare la stessa cosa ma ciascuno deve fare la sua parte. Lo ha detto l'inviato speciale del presidente Usa per il clima, John Kerry, intervenendo a Milano alla conferenza di preparazione alla Cop-26 di Glasgow. “Scendere ben sotto a un aumento di temperatura di 2 gradi non significa ridurla di 1,9 o 1,7 gradi, ma almeno di 1,5 gradi”, ha dichiarato. "È un obiettivo che possiamo raggiungere, ce lo chiede la scienza”, ha aggiunto. (Res)