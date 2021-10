Ue-Romania: Michel si congratula con presidente Iohannis per premio Carlo Magno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si è congratulato con il presidente romeno Klaus Iohannis, in occasione della cerimonia per il conferimento del premio "Carlo Magno". "Sei uno dei più fieri difensori dei nostri valori comuni: libertà, solidarietà e stato di diritto", ha detto Michel rivolgendosi a Iohannis. "Grazie per il tuo contributo inestimabile al Consiglio europeo e congratulazioni per il premio Carlo Magno", ha detto Michel scrivendo su Twitter e definendo Iohannis "un esempio per tutti noi". "E' chiaro a tutti che siamo ad un punto di svolta per l'Ue", ha dichiarato Iohannis nel discorso nella cerimonia di conferimento del premio osservando che "dobbiamo imparare dagli errori del passato per creare un futuro migliore" e dicendosi fiducioso che "gli Stati membri avranno la forza di assicurare questo futuro". (segue) (Res)