Ue-Romania: Michel si congratula con presidente Iohannis per premio Carlo Magno (2)

- Il presidente romeno Iohannis oggi ha ricevuto il premio internazionale "Carlo Magno" di Aquisgrana per l'unità tedesca in Germania. Il comitato direttivo ha deciso di assegnare a Iohannis il premio per in riconoscimento dei suoi meriti nel "guidare la Romania su una traiettoria europeista, basata sui valori dello stato di diritto", per "sforzi per il rafforzamento dell'Unione europea e degli Stati membri" e per "la promozione dell'equità, della tutela delle minoranze e della diversità culturale e del suo ruolo di ponte tra le società dell'Europa occidentale e orientale". Il premio "Carlo Magno" della città di Aquisgrana viene assegnato ogni anno, dal 1950, a personalità pubbliche o organizzazioni che si sono distinte per il loro particolare impegno a favore dell'unità europea o della cooperazione tra Stati membri. (Res)