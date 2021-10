Viabilità: Anas,traffico rallentato su statale 36 “Del lago di Como e dello Spluga”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota Anas informa che a causa di un incidente, si registra traffico rallentato con code sulla statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" all'altezza di Galbiate (LC). Il sinistro, nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture, è avvenuto all'interno della galleria Monte Barro lungo la carreggiata in direzione nord/Lecco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le forza dell’ordine e il 118 per la gestione dell'emergenza e per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile. (Com)