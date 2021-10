M5S: Di Maio, solidarietà a De Pirro per vile aggressione subita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha espresso la propria solidarietà a Tiziano De Pirro, candidato M5S al consiglio comunale di Nardò "per la vile aggressione subita in occasione del comizio di chiusura della campagna elettorale". "La violenza, in tutte le sue manifestazioni, è sempre da condannare con fermezza e tutte le forze politiche dovrebbero prendere le distanze da questo gesto. In bocca al lupo a Tiziano per la sua convalescenza", ha affermato Di Maio. (Res)