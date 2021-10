Velletri: moglie morta in casa e marito si lancia dal balcone, ipotesi omicidio suicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si ipotizza l'omicidio suicidio a Velletri dove, questa mattina alle 10, un 70enne si è gettato dalla finestra dell'abitazione al terzo piano di una palazzina in via Matteotti 5. Sul posto sono accorse ambulanze del 118 i cui operatori hanno soccorso il ferito agonizzante. L'uomo é poi morto in ospedale. Sul posto anche i carabinieri della locale compagnia che, entrati nell'abitazione, hanno trovato il cadavere della moglie del 70enne con diverse ferite sul corpo. Inevitabile sospettare che l'uomo possa aver prima ucciso la moglie e poi si sia lanciato dalla finestra ma questa resta comunque solamente un'ipotesi su cui investigare per i carabinieri della compagnia e della stazione di Velletri e del Nucleo investigativo del Gruppo di Frascati per i rilievi. Sul posto il medico legale e il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Velletri. (Rer)