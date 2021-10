Salute: Asl Roma 5, 29ma settimana mondiale allattamento, aperti gazebo informativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl Roma 5 aderisce alla 29ma settimana mondiale dell'allattamento al seno (dall'1 al 7 ottobre) e lo promuove tutto l'anno con iniziative e attività di formazione: per questa edizione 2021 si scende in piazza, tra le persone, con gazebo informativi e spalanca le porte dei Consultori. "Promuovere e sostenere l'allattamento al seno – spiegano in una nota i responsabili dei servizi dei Consultori dott.ssa Loredana Masi e del Punto Nascita di Tivoli dott. Valerio Napolitano - è il nostro desiderio più grande per tutte le famiglie. I vantaggi sono indiscutibili: è sempre pronto, è caldo, protegge dalle infezioni e dalle allergie e aiuta nello sviluppo psicomotorio del neonato ma aiuta anche la mamma per la prevenzione della depressione post-partum. Il latte materno aiuta inoltre nello sviluppare il legame madre-figlio. Da qui si intuiscono quindi i vantaggi per l'intero nucleo familiare in cui anche il padre gioca un ruolo da non sottovalutare se si pensa soprattutto al rebonding che non è solo a carico della madre". (segue) (Com)