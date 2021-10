Salute: Asl Roma 5, 29ma settimana mondiale allattamento, aperti gazebo informativi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gazebo si troveranno: lunedì 4 ottobre Palombara Sabina - dalle 9:30 alle 12:30 Consultorio familiare Casa della Salute; martedì 5 ottobre Valmontone dalle 9:30 alle 13:00, Municipio di Valmontone, Piazza Giusto de Conti e a Guidonia Montecelio dalle 9.30 alle 12.30 presso il centro commerciale "Tiburtino"; mercoledì 6 ottobre Tivoli ore 9:30 12:30, salita del parcheggio davanti all'ospedale e a Palestrina ore 9:30 12:30, Piazza Pierluigi da Palestrina; giovedì 7 ottobre Fonte Nuova dalle 9:30 alle 12:30, area antistante sede Consultorio familiare, via IV Novembre, 2 e a Monterotondo dalle 9:30 alle 12:30, Consultorio familiare, via dell'Aeronautica; venerdì 8 ottobre Zagarolo dalle 9.30 alle 13:00 piazza dell'Indipendenza e a Colleferro dalle 9:30 alle 13:00, Municipio di Piazza Italia 9.30 13 (segue) (Com)