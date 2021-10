Salute: Asl Roma 5, 29ma settimana mondiale allattamento, aperti gazebo informativi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della 29mo Sam2021 che, rientra nella seconda area degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda 2030), è: "Proteggere l'allattamento: una responsabilità da condividere" e ci ricorda che l'allattamento è determinante per la sopravvivenza, per la salute e per il benessere delle donne, dei bambini e delle nazioni, e che è imprescindibile proteggerlo in tutto il mondo. Obiettivi della 29ma Settimana Mondiale per l'allattamento: informare le persone sull'importanza di proteggere l'allattamento; radicare l'idea che sostenere l'allattamento è una questione di salute pubblica fondamentale; allearsi con i singoli e con le organizzazioni per avere un impatto più elevato; attivare azioni concrete di protezione dell'allattamento volte a migliorare la salute pubblica. Le iniziative di promozione dell'allattamento al seno nella Asl Roma5. (Com)