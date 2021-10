Ue: presidente slovacca Caputova, ritrovare equilibrio tra esigenze Stati membri e quelle comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve ritrovare l'equilibrio tra quello che ci serve come Stati membri e quella che è la strada migliore come intera Europa: "Possiamo avere opinioni differenti, ma siamo tutti legati dai valori di libertà, solidarietà e democrazia liberale". Lo ha dichiarato la presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova, nel suo intervento ad Aquisgrana per la cerimonia di conferimento al capo dello Stato romeno Klaus Iohannis del premio "Carlo Magno". "Dopo coloro che hanno ricostruito e riunito l'Europa, la nostra generazione di leader europei deve essere la generazione dei guardiani e dei protettori, in quanto le sfide che affrontiamo oggi sono molte", ha affermato Caputova secondo cui un aspetto fondamentale rimane la protezione della democrazia liberale con la separazione dei poteri, l'indipendenza del sistema giudiziario e la libertà dei media.(Res)