Antimafia: Gasparri (FI), Commissione richiede guida ben più qualificata

- "Non si capisce perché si consenta ancora a un tale Morra di fare un uso più che discutibile e improprio della commissione Antimafia. Da anni costui agisce in maniera approssimativa e inadeguata. Forza Italia ne chiede da tempo le dimissioni per le gravi affermazioni oltraggiose della memoria di Jole Santelli". Lo afferma in una nota il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di presidenza di Forza Italia. "Una persona così indegna dovrebbe meditare a lungo in silenzio. E invece si tollera ancora che ricopra un incarico così delicato. Le iniziative del Parlamento contro la criminalità organizzata e contro le mafie richiedono una guida ben più qualificata. Costui si dimetta, la sua presenza rappresenta una vera sofferenza per le istituzioni in ogni momento e in ogni occasione", conclude Gasparri. (Com)