Yemen: il governo torna nella capitale provvisoria di Aden

- Il governo dello Yemen in esilio guidato dal premier Maeen Abdulmalik è tornato nella sede provvisoria di Aden. Il Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) ha accolto con favore il rientro nella capitale "ad interim" del sud, sottolineando la necessità di consentire all’esecutivo di attuare le riforme necessarie per soddisfare le aspirazioni degli yemeniti. Il segretario generale del Ccg, Nayef al Hajraf, ha ribadito ieri, primo ottobre, il proprio sostegno al popolo yemenita per raggiungere la sicurezza e la stabilità a livello nazionale. Al Hajraf ha affermato che tutte le parti del conflitto in Yemen dovrebbero adoperarsi per porre fine alla crisi, ripristinare la sicurezza e la stabilità in linea con l'iniziativa del Consiglio di cooperazione del Golfo, l'esito del dialogo nazionale e la risoluzione 2216 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “E’ di fondamentale importanza attuare anche l'accordo di Riad”, ha detto il segretario generale. Il riferimento è all'intesa firmata il 5 novembre 2019 a Riad tra il governo della Repubblica dello Yemen e il Consiglio di transizione meridionale (Cts), sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti. L'accordo include diverse disposizioni politiche, di sicurezza ed economiche come la formazione di un nuovo governo che includa il Cts; il disarmo e l'integrazione delle milizie e delle formazioni militari sotto l'egida dei ministeri della difesa e dell'interno; sostegno all'economia yemenita; la smilitarizzazione di Aden. (segue) (Res)