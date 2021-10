Yemen: il governo torna nella capitale provvisoria di Aden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche i capi delle missioni diplomatiche del Regno dell'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno accolto con favore il ritorno del premier Abdulmalik nella capitale temporanea Aden. In una dichiarazione congiunta, gli ambasciatori hanno sottolineato l'importanza di sostenere il governo yemenita affinché raggiunga sicurezza e stabilità e possa fornire agli yemeniti servizi essenziali. "È fondamentale che il governo sia pienamente sostenuto per portare sicurezza, stabilità e per fornire i servizi essenziali, comprese le riforme economiche, di cui il popolo yemenita ha un disperato bisogno", hanno affermato in una dichiarazione congiunta. "Nel contesto di una situazione economica in deterioramento, al governo deve essere permesso di riprendere il suo lavoro da Aden", afferma la dichiarazione. "Esortiamo tutte le parti a mantenere i loro impegni e a lavorare insieme in modo costruttivo per conto del popolo yemenita per attuare l'accordo di Riad", hanno aggiunto gli ambasciatori. Anche la delegazione dell'Unione Europea in Yemen ha accolto con favore il ritorno di Abdulmalik ad Aden. “Esortiamo tutte le parti a garantire il funzionamento sicuro e regolare del governo. Solo in Yemen il governo può soddisfare i bisogni di tutti gli yemeniti", si legge in una nota su Twitter. "Le parti devono impegnarsi per la piena attuazione dell'accordo di Riad e sostenere gli sforzi di pace guidati dalle Nazioni Unite", ha aggiunto l’ambasciata Ue. (segue) (Res)