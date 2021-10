Roma: sospesa licenza a titolare di un bar a Tor Bella Monaca, ritrovo di persone con precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni (ex art. 100 Tulps) al proprietario di un bar della zona. Il provvedimento è stato firmato dal Questore di Roma su proposta dei carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca a seguito dei mirati controlli effettuati nell'arco di quest'anno durante cui è stata riscontrata la presenza assidua, sia all'interno che all'esterno dell’esercizio pubblico, di persone con precedenti penali in materia di violazione della legge sugli stupefacenti. Nel mese di luglio, i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca avevano anche arrestato, all’interno del bar, un 54enne romano con 8 dosi di hashish. (Rer)