Usa-Haiti: Washington si scusa per trattamento migranti alla frontiera sud

- Gli Stati Uniti hanno chiesto scusa ad Haiti per il trattamento dei migranti haitiani al confine sud con il Messico. “Voglio presentare le nostre scuse. Voglio chiarire che queste persone non hanno ricevuto alcun ordine dal dipartimento per la sicurezza interna”, ha detto il vice assistente del segretario di stato per gli affari dell’emisfero occidentale, Juan Sebastian Gonzalez, partecipando ieri a una conferenza stampa all’ambasciata Usa ad Haiti. Il riferimento è agli agenti di frontiera ripresi a cavallo mentre cercano di bloccare il passaggio dei migranti che attraversano il fiume Rio Grande per entrare in territorio statunitense, in alcuni casi avvalendosi di una frusta. “Il segretario alla sicurezza interna, dopo aver visto il filmato, si è scusato e ha dato indicazioni per fermare quanto stava avvenendo. I migranti da Haiti e tutti i migranti in generale dovrebbero essere trattati con dignità”, ha detto il funzionario, che ha quindi lanciato un appello agli haitiani a non emigrare. “Chiediamo alle persone di non rischiare la vita. Il pericolo è reale. Stiamo lavorando con i partner haitiani per ripristinare la sicurezza e portare prosperità nel Paese", ha affermato. (segue) (Mec)