Milano: rapina aggravata in concorso, arrestati quattro giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia di Stato di Milano hanno arrestato la scorsa notte intorno all’una, quattro ragazzi di età compresa tra i 20 e i 18 anni per rapina aggravata in concorso. I poliziotti sono intervenuti in zona viale Gorizia dove un uomo è stato prima accerchiato dai quattro e poi aggredito e rapinato del telefono cellulare. Gli agenti hanno individuato e fermato i rapinatori, risultati tutti incensurati e di cittadinanza italiana. (Rem)