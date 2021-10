Agrolimentare: Coldiretti, record consumi pollo arrosto, 21,56 chili a testa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' record di consumi per la carne avicola in Italia con 21,56 chili per persona nell’ultimo anno per la quasi totalità garantite made in Italy grazie alla produzione nazionale che copre l’intero fabbisogno. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione del "Pollo arrosto day" sulla base dei dati di Unaitalia. Le carni avicole - sottolinea la Coldiretti in una nota - sono le più consumate dagli italiani che possono contare su una produzione nazionale che garantisce l’autoapprovvigionamento e per questo è importante verificare sempre l’etichetta per verificare l’origine italiana che assicura i più alti livelli di qualità e sicurezza. (segue) (Com)