Roma: due daspo a tifosi laziali, uno aggredisce agenti e l'altro accende un fumogeno durante partita

- Ancora due Daspo emessi dal Questore nei confronti di due tifosi laziali. Il primo Daspo firmato dal Questore, il divieto di accesso agli impianti sportivi, è stato adottato, per la durata di 5 anni con obbligo, della stessa durata, di presentazione alla Polizia Giudiziaria in occasione delle partite della Ss Lazio, in seguito all'istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura in occasione del derby capitolino, disputatosi il 27 settembre scorso, tra Lazio e Roma presso lo stadio Olimpico, nei confronti di un tifoso laziale che, nel corso dell'incontro di calcio, era stato arrestato per resistenza e lesioni gravi a Pubblico Ufficiale. In particolare, l'uomo, invitato dagli operatori a occupare il posto a lui assegnato per lasciare libero il corridoio sotto gli spalti, ha dato in escandescenza, aggredendo fisicamente il personale di polizia, colpendo un agente con una testata al setto nasale, cagionandogli lesioni giudicate guaribili in 25 giorni. Mentre veniva bloccato per essere accompagnato presso il posto di polizia, un nutrito gruppo di tifosi, circa una ventina, è intervenuto in suo aiuto, ostacolando l'operazione e aggredendo gli operanti con spintoni e calci. Altri due agenti hanno riportato lesioni guaribili in 15 giorni di prognosi ciascuno. Solo grazie all'intervento di altro personale delle Forze dell'Ordine, si è riusciti ad accompagnare l'aggressore presso il vicino posto di polizia, dove è stato arrestato. (segue) (Rer)