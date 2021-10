Roma: due daspo a tifosi laziali, uno aggredisce agenti e l'altro accende un fumogeno durante partita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito, invece, dell'incontro di calcio Lazio Cagliari valevole per il campionato di Serie A, disputatosi presso lo stadio Olimpico di Roma il 19 settembre scorso, è stato adottato un provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi della durata di anni due nei confronti di un tifoso laziale denunciato, nell'occasione, per la violazione dell'art. 6 bis della Legge 401/1989. In particolare, nel corso dell'evento sportivo, il tifoso è stato ripreso dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza dello stadio Olimpico, nella parte bassa del Settore Curva Nord, mentre, dopo aver coperto il volto con un indumento di colore scuro, ha acceso un fumogeno, per poi posarlo a terra e lasciarlo fumante tra i seggiolini. (Rer)