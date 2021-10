Clima: Timmermans, cambiare in maniera rapida e radicale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cambiamenti climatici sono "la più grande minaccia per l'umanità" e per questo bisogna cambiare "in maniera rapida e radicale". E' quanto affermato dal vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, intervenendo a Milano alla conferenza di preparazione alla Cop-26 di Glasgow. "Non ci devono essere dubbi che stiamo lottando per la sopravvivenza della specie umana", ha dichiarato Timmermans sottolineando che "bisogna mitigare l'aumento delle temperature" a livello globale e tutti i Paesi devono impegnarsi a tagliare le emissioni di CO2 in vista della Cop-26 di inizio novembre a Glasgow. Secondo Timmermans, la transizione per abbandonare l'uso del carbone è un processo lungo ma indispensabile. (Res)