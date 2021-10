Torino: Politecnico, inquinamento acustico riduce fino a 80 per cento raggio di comunicazione delle balene (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli autori hanno applicato il loro modello alla migrazione delle balene Minke nel Mare del Nord, dove è presente un significativo inquinamento acustico dovuto alle attività di esplorazione di giacimenti di petrolio e gas naturale, oltre alla presenza di intenso traffico marittimo. Il modello, concepito come una notevole semplificazione e costruito con l'intento illustrativo, ha condotto gli autori a osservare che in presenza di elementi di disturbo generati dalle attività umane, la migrazione dei cetacei può avvenire più lentamente, circa il 15% di tempo in più. Questo dato sembra ininfluente, ma anche soltanto il 15% di tempo in più speso per muoversi significa per le balene un ulteriore dispendio di energia, lasciando agli animali meno forze e tempo per la riproduzione e la ricerca di cibo e creando un problema di reintegro delle energie perse. La crescente attività umana nei mari e negli oceani ha creato un paesaggio sonoro marino tutt'altro che incontaminato. Il traffico marittimo, l'esplorazione delle risorse naturali e le operazioni navali contribuiscono a quello che è stato soprannominato il "paesaggio sonoro dell'Antropocene". Questo aumento del rumore causato dagli esseri umani ha una serie di effetti negativi sulla vita marina. Gli animali diventano più suscettibili alla predazione, evitano le zone di alimentazione e riproduzione e semplificano le loro comunicazioni in presenza di un maggiore rumore di fondo. Alcuni spiaggiamenti di massa di cetacei sono stati collegati all'esposizione ad alti livelli di rumore. La forte alterazione del contesto sonoro può mettere a rischio la sopravvivenza di molte forme di vita marine nella fase più delicata della loro vita, quella della migrazione. “I nostri modelli preliminari indicano che l'inquinamento acustico marino potrebbe allungare i tempi di migrazione delle balene – sottolinea il professor Kevin Painter – si tratta di uno sforzo aggiuntivo in un’impresa già dispendiosa per questi grandi animali. Sviluppando ulteriormente il modello, speriamo di prevedere nuovi modi di gestire il paesaggio sonoro marino, con l’obiettivo di minimizzare l’impatto dell'attività umana”. (Rpi)