Iv: Renzi, Morisi e Casalino terminator della comunicazione contro di me

- "Morisi e Casalino sono i 'terminator' della comunicazione contro di me. Avrei tutto l’interesse di scagliarmi contro Morisi ma non me lo sogno nemmeno. Mi hanno criticato di essere un fighetto: voglio che si sappia che nei momenti in cui avrei potuto gettare fango non l’ho fatto perché sono una persona perbene". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, presentando il suo ultimo libro a Parma. "Voglio che si sappia che Italia viva serve a ridare civiltà a questo Paese: grazie a noi Morisi non è più al Viminale e Casalino non è più a Chigi. Quello che queste persone fanno nel loro privato non mi riguarda", ha concluso. (Rin)