Francia: Sarkozy su condanna, la gente non si lascia ingannare

- Il popolo francese non si lascia ingannare da qualsiasi cosa: lo ha dichiarato l'ex presidente, Nicolas Sarkozy, in una breve apparizione pubblica per la presentazione di un suo libro a Parigi due giorni dopo la condanna ad un anno di carcere contro la quale ha presentato ricorso. "È un'accoglienza calorosa, è molto commovente. E' molto rassicurante sullo stato di 'spirito del Paese'", ha affermato Sarkozy. "Le persone non si lasciano ingannare, questa è la cosa importante, capiscono", ha aggiunto l'ex presidente francese ringraziando anche il premier Jean Castex per le parole in sua difesa pronunciate all'emittente "TF1": "Mi ha reso molto felice e non mi sorprende", ha commentato. (segue) (Frp)