Roma: si fingono membri di clan della zona per estorcere denaro, due arresti

- A seguito di una complessa ed articolata indagine, gli agenti del VII Distretto di Pubblica sicurezza "San Giovanni", hanno arrestato due persone accusate di estorsione aggravata. E' stato inoltre eseguito il decreto di sequestro preventivo di due auto, una moto e di un conto corrente postale, tutti ritenuti proventi dell'illecita attività delittuosa. L'indagine ha preso spunto, a maggio 2021, dalle denunce di una persona che ha dichiarato di essere da diversi mesi vittima di ripetute richieste estorsive, avanzate di persona, per telefono e anche con messaggi whatsapp, da parte di due uomini. La vittima, secondo quanto narrato dalla stessa alla polizia giudiziaria, aveva ricevuto una serie ininterrotta di richieste di denaro e minacce che le avevano provocato uno stato di totale sottomissione; così era stata costretta a cedere alle intimidazioni e a corrispondere, a più riprese, somme di denaro per un totale di 107.788 euro. Per rendere ancora più efficace il piano estorsivo e, soprattutto, per ottenere un effetto ancora più traumatizzante sulla vittima, gli indagati l'avevano convinto che il denaro da versare fosse diretto anche ad un componente di spicco del gruppo delinquenziale Spada, nonché ad esponenti dei gruppi Di Silvio e Casamonica: inoltre, gli indagati hanno minacciato la vittima di ucciderla, mostrando delle armi, o di incendiargli casa. (segue) (Rer)