Roma: si fingono membri di clan della zona per estorcere denaro, due arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le continue richieste estorsive hanno provocato uno stato di totale soggezione e paura nella vittima che, si è rivolta alle forze dell'ordine, mettendo a disposizione i numerosi messaggi ricevuti, anche vocali. I legami tra gli indagati sono stati individuati dagli agenti, attraverso l'analisi dei tabulati telefonici, e accurate indagini, dalle quali è emerso che sono stati arrestati insieme in flagranza e, in altre due circostanze, denunciati. È stato, inoltre, accertato che uno degli indagati, oltre ad avere subito condanne per reati in materia di stupefacenti e per reati contro il patrimonio, si trovava, altresì, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di due anni. (Rer)