Usa-Haiti: sottosegretario di Stato incontra premier Henry per discutere rimpatrio migranti

- Il sottosegretario di Stato Usa per l’emisfero occidentale, Brian Nicholas, ha incontrato ieri il primo ministro e il ministro degli Esteri di Haiti, rispettivamente Ariel Henry e Claude Joseph, per discutere del rimpatrio dei migranti haitiani fermati al confine sud degli Stati Uniti. “Ho ribadito il nostro impegno per un rimpatrio umano, il sostegno per un dialogo inclusivo con la società civile e gli attori politici che porti a soluzioni guidate dagli haitiani e il desiderio di giustizia per l’assassinio del presidente Moise”, ha scritto il diplomatico sul suo account Twitter. Gli Stati Uniti hanno rimpatriato nei giorni scorsi via aereo migliaia di haitiani che avevano attraversato il confine sud degli Stati Uniti, accampandosi nei pressi del ponte Del Rio International, che collega le città di Acuna, in Messico, e Del Rio, negli Stati Uniti. Ieri la Guardia costiera Usa ha annunciato il trasferimento alle autorità di Haiti di 202 haitiani avvistati a 32 chilometri da Cap Du Mole. (segue) (Nys)