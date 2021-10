Usa-Haiti: sottosegretario di Stato incontra premier Henry per discutere rimpatrio migranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una recente intervista alla "Cnn" il premier Henry ha dichiarato, commentando i respingimenti portati avanti dal governo di Washington, di non può interferire negli affari interni degli Stati Uniti. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) e l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) hanno invitato gli Stati ad astenersi dall'espellere gli haitiani senza un'adeguata valutazione delle loro esigenze di protezione individuale, in quanto le condizioni ad Haiti continuano a essere “disastrose” e non favoriscono i rimpatri forzati. (Nys)