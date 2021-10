Casamonica: nel processo per Pax mafiosa il boss Salvatore incastrato da agenti infiltrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un boss prudente, Salvatore Casamonica, incastrato dagli agenti sotto copertura. Il capoclan dell’omonima famiglia criminale è imputato per concorso esterno in associazione mafiosa insieme all’avvocato Angelo Staniscia. Le indagini, che hanno preso il via, “casualmente”, dalla ricerca di una partita di droga, si sono allargate quando un agente infiltrato ha preso parte ha un pranzo che aveva l’obiettivo di sancire la pace tra due clan che si contendevano il litorale romano; gli Spada, rappresentati dai Casamonica, e gli Esposito, rappresentati da Diabolik. Si arriva al pranzo tra i boss il 13 gennaio 2017 nel ristorante di Grottaferrata "per due ragioni: parlare della vicenda dell'ingente importazione di cocaina" che era il filone su cui la Guardia di finanza stava indagando in un altro procedimento penale "e per parlare con salvatore Casamonica e Piscitelli (Fabrizio, detto Diabolik) della pace da assicurare sul litorale romano", ha spiegato in aula in tribunale a Roma il tenente colonnello della Finanza Stilian Cortese nel corso del processo. (segue) (Rer)