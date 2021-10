Casamonica: nel processo per Pax mafiosa il boss Salvatore incastrato da agenti infiltrati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lo stesso reato per il quale sono imputati Salvatore Casamonica e Staniscia, concorso esterno per associazione mafiosa, è stata condannata a luglio a sei anni e otto mesi, con rito abbreviato, l'avvocatessa Lucia Gargano che a quel pranzo partecipò. Un summit in campo neutro, a cui gli investigatori "misero orecchio" casualmente. Cercavano elementi per una grossa partita di droga, ma si sono trovati, appunto, nel ristorante a partecipare con un loro infiltrato, alla trattativa che garantisse la pace tra i due clan che si contendevano i territori del litorale romano: gli Spada da una parte, assenti perché i boss tutti arrestati e rappresentati da Casamonica, e il clan degli Esposito, rappresentati da Fabrizio Piscitelli, il "Diabolik" ucciso in un agguato il 7 agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. Intermediari sarebbero stati, secondo la procura di Roma, anche gli avvocati Lucia Gargano, presente al pranzo del 13 gennaio 2017 e mezzo attraverso la quale fare arrivare il messaggio di pace ad Ottaviano Spada detenuto in carcere, e il penalista Angelo Staniscia, nel cui studio, secondo la procura, sarebbe stato pianificato l'incontro. (segue) (Rer)