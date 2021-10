Casamonica: nel processo per Pax mafiosa il boss Salvatore incastrato da agenti infiltrati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'udienza di ieri, Cortese ha riferito della difficoltà di investigare sul boss dei Casamonica a causa delle precauzioni che l'imputato prendeva. Era stato intercettato per oltre un anno sulla sua utenza telefonica "senza mai aver fatto riferimento a stupefacente o qualche tipo di reato. Usava - ha detto l'ufficiale - un telefono criptato “inintercettabile”, che poi è stato dato ad un nostro “undercover” (agente sotto copertura) detto “lo svizzero”, e da allora "sono state intercettate, in chiaro, conversazioni interessanti dal punto di vista investigativo". Inoltre quando "mandavamo il Francese", l'agente infiltrato che ha partecipato al pranzo di Grottaferrata "a casa di Salvatore Casamonica, con indosso il microfono, appena entrava la trasmissione si interrompeva". "A casa di Silviano Mandolesi, braccio destro di Salvatore, oltre a 400 chili di hashish, abbiamo trovato alcuni Jammer" dispositivi che servono ad inibire comunicazioni. "Ogni volta che si muoveva per gli incontri" Salvatore Casamonica "lasciava il telefono a casa evitando geolocalizzazioni. Noi sapevamo che era in giro perché era con il nostro agente" sotto copertura "ma era geolocalizzato a casa". L'udienza è stata aggiornata al 15 novembre quando saranno ascoltati altri investigatori. (Rer)