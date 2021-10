Università: Bianchi, devono essere ponte di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saluto con grande affetto e stima i colleghi provenienti dalle università africane. Non esiste la possibilità di essere università se non in un contesto internazionale", le università "devono essere ponte di pace". Lo ha detto ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, nel suo intervento al Forum del Gran Sasso a Teramo. "Il nostro Paese deve sviluppare ancora di più il proprio posizionamento a livello internazionale, lo vedremo il 12 ottobre con l'inaugurazione del presidente Draghi del G20 sull'Afghanistan", ha aggiunto. (Rin)