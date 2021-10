Bielorussia: Lukashenko, cambio al potere possibile prima di quando pensiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso Aleksandar Lukashenko non intende rimanere al potere fino alla sua morte ed un cambio nel ruolo di capo dello Stato potrebbe avvenire prima di quanto si pensi. A sostenerlo è lo stesso Lukashenko in un'intervista all'emittente televisiva "Cnn". "Giuro che non voglio essere presidente fino alla mia morte", ha chiarito il leader bielorusso. "Se voi occidentali cesserete di interferire negli affari interni del nostro Paese e noi ci sentiremo sicuri come una nazione sovrana, credetemi che ciò avverrà prima di quanto pensiate", ha aggiunto Lukashenko. Il leader bielorusso ha comunque accusato nell'intervista gli esponenti dell'opposizione in esilio definendoli "impostori in cerca di denaro".(Res)