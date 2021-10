Università: Bianchi, rileggere Costituzione, in tempo di guarigione ripartire da solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro tempo è il tempo della guarigione, non solo dalla malattia fisica, ma anche dalla malattia degli animi". Lo ha detto ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, nel suo intervento al Forum del Gran Sasso a Teramo. Contro la malattia "dell'individualismo e del populismo" degli ultimi decenni che ha generato in campo economico "una bassa crescita" e la crescita della "disuguaglianze" tanto che sono diventate "struttura delle economie mondiali, è tempo della guarigione", ha aggiunto Bianchi. "La Costituzione è sintesi distillata di valori" e "va ancora oggi riletta quando siete confusi e avete perso la direzione di marcia, ragazzi lo dico a voi". Abbiamo "il dovere inderogabile di solidarietà, occorre ripartire da qui in tempo di guarigione", ha concluso. (Rin)