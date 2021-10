Tunisia: Ghannouchi sfida Saied, “il parlamento è in sessione permanente”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento della Tunisia e leader del partito islamista Ennahda, Rached Ghannouchi, sfida il capo dello Stato Kaies Saied, in una nuova escalation della crisi politica nel Paese africano più vicino all’Italia. Il capo del movimento musulmano ha annunciato che l’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il foro legislativo) è in “sessione permanente”, esortando i deputati a riprendere i lavori parlamentari sospesi dal presidente della Repubblica lo scorso 25 luglio. Si tratta di una dichiarazione destinata ad acuire la disputa sulla legittimità delle misure eccezionali annunciate da Saied, il quale ha accentrato su di sé la maggior parte dei poteri legislativi ed esecutivi, al punto che gli oppositori dell’amministrazione presidenziale parlano apertamente di colpo di Stato. "L'ufficio dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo è in sessione permanente", ha dichiarato Ghannouchi in un tweet. (segue) (Tut)