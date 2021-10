Tunisia: Ghannouchi sfida Saied, “il parlamento è in sessione permanente” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eletto a sorpresa nel 2019, Saied è stato sottoposto a pressioni nazionali e internazionali per nominare un nuovo governo dopo il suo intervento a luglio, quando ha destituito il primo ministro Hichem Mechichi, sospeso il parlamento e assunto l'autorità esecutiva del Paese. Mercoledì 6 ottobre, il presidente ha nominato Najla Bouden Romdhane, una geologa 63enne con scarsa esperienza di governo, prima donna primo ministro della Tunisia e del mondo arabo. "Il nuovo governo sarà composto da donne e giovani qualificati, capaci di fare la differenza in questo difficile periodo che sta attraversando il Paese. La nostra priorità è far progredire l'economia, migliorare le condizioni di vita e di salute e ridurre la disoccupazione", ha scritto ieri sera la Bouden su Twitter. Il 22 settembre, Saied ha sospeso la maggior parte della Costituzione, spiegando di voler governare per decreto durante un periodo "eccezionale" senza scadenza. (segue) (Tut)