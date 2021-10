Tunisia: Ghannouchi sfida Saied, “il parlamento è in sessione permanente” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri le forze di sicurezza hanno circondato la sede del parlamento, in attesa dell'arrivo dei legislatori. Said Ferjani deputato del movimento islamista tunisino Ennahda, ha detto che le riunioni dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo si terranno “a distanza” per evitare scontri. Mohamed Goumani, collega di partito di Ferjani, ha chiesto al presidente Saied di scegliere tra la ripresa dei lavori parlamentari e le elezioni anticipate. Le dichiarazioni dei due esponenti di Ennahda sono arrivate dopo che ieri alcuni manifestanti hanno contestato e ostacolato l’accesso al complesso del Bardo - circondato da blindati e polizia - ai deputati che si preparavano a riprendere i lavori parlamentari. Secondo il deputato Ayachi Zammel, rappresentante del Blocco nazionale, gruppo politico di orientamento Bourghibista, le attività parlamentari dovrebbero riprendere lunedì. I membri del parlamento che chiedono la ripresa dei lavori e il ritiro delle misure eccezionali sarebbero una novantina, anche se questo la lista comprenderebbe anche deputati all’estero e nomi ripetuti due volte. (Tut)