Filippine: presidente Duterte annuncia suo ritiro dalla politica

- Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha dichiarato che lascerà la politica, annunciando che non correrà per la vicepresidenza alle elezioni in programma il prossimo anno. Il presidente ha reso pubblica la decisione in un breve discorso pronunciato dopo che il senatore Christopher “Bong” Go ha presentato la sua candidatura. “Il volere dei filippini è stato espresso in diversi sondaggi (…). Il parere maggioritario è che io non sia qualificato e sarebbe una violazione della Costituzione eludere la legge e lo spirito della Costituzione”, ha detto Duterte, secondo quanto riferisce il portale "Inquirer.net". “E così in obbedienza alla volontà del popolo, che dopotutto mi ha posto alla presidenza molti anni fa, oggi annuncio il mio ritiro dalla politica”, ha detto il capo dello stato. Duterte aveva accettato la nomina del partito Pdp–Laban come suo candidato alla vicepresidenza. (Fim)