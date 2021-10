Energia: Bulgaria, autorità approvano aumento prezzi di vendita del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Bulgaria hanno approvato un aumento del 36,2 per cento nei prezzi di vendita del gas naturale a seguito di una richiesta dell'operatore della rete di trasmissione locale Bulgargaz. Secondo quanto affermato dall'amministratore delegato di Bulgargaz, Nikolaj Pavlov, in ogni caso il prezzo per i consumatori industriali bulgari dovrebbe essere ancora inferiore del 26-30 per cento rispetto alla media europea, in quanto la compagnia assicura il suo mix energetico tramite un contratto ibrido con la società russa Gazprom e con l'azerbaigiana Socar. Pavlov, secondo quanto riferisce il quotidiano greco "Kathimerini", ha spiegato che nel mese di ottobre la Bulgaria aumenterà le importazioni di gas dall'Azerbaigian per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi energetici a livello globale.(Seb)