Lavoro: Bergamini su incidenti, non lucrare sulla vita

- "13 morti sul lavoro in una sola settimana. 13 famiglie non hanno più rivisto i loro cari al termine di una giornata di lavoro. Da gennaio di quest’anno le vittime sono più di 700. Ormai è una strage quotidiana in Italia. La nostra attenzione, già da tempo, è rivolta verso questa emergenza". Lo dichiara in una nota il sottosegretario ai Rcon il Parlamento, Deborah Bergamini. "Come ha annunciato il presidente Draghi, il governo varerà provvedimenti molto drastici e immediati nei confronti delle aziende che non applicano le norme sulla sicurezza sul lavoro.Alle aziende che operano in Italia e che hanno sostenuto il Paese in questo periodo difficile, chiediamo di valorizzare e tutelare il capitale umano con maggiore attenzione, tanto più ora con l’avvio dei numerosi cantieri per l’attuazione dei progetti del Pnrr. Sfruttiamo questa fase di ripartenza - conclude Bergamini - per migliorarci e non lucrare a discapito della sicurezza e della vita stessa. È interesse di tutti arginare questa piaga".(Com)