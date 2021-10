Farnesina: caso Giffoni, destituzione valida indipendentemente dall’esito del processo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il provvedimento di destituzione si riferisce, invece, a delle gravi responsabilità di tipo amministrativo-dirigenziale fondate sull’avvenuta emissione di un significativo numero di visti di ingresso nel nostro Paese e nell'area Schengen (almeno 365), trattati al di fuori dei canali ordinari e senza che fosse esperita la dovuta istruttoria, in violazione anche della normativa europea. In alcuni casi i visti erano stati rilasciati a soggetti fortemente sospettati di attività terroristiche e criminali”, aggiunge il ministero degli Esteri. “Inoltre, fu riscontrata una omessa vigilanza sull’operato dei suoi collaboratori e, in generale, una gestione molto carente dell’intero settore dei visti. Pertanto, il provvedimento di destituzione e le motivazioni che ne sono alla base conservano il proprio valore indipendentemente dall’esito del processo penale. La decisione dell'Amministrazione, inizialmente annullata dal Tar, è stata poi ritenuta pienamente legittima con una sentenza del 2019 del Consiglio di Stato, passata in giudicato. D’altra parte, sarebbe stato molto grave che, di fronte a siffatte responsabilità, l’Amministrazione fosse rimasta inerte e inadempiente”, conclude la nota. (Com)