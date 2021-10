India: governo, ancora nessuna decisione su vincitore gara per acquisto compagnia di bandiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano ha definito “incorretta” la notizia diffusa alla stampa secondo cui Tata Sons è l’offerente selezionato dal governo indiano per la privatizzazione della compagnia di bandiera Air India. “I resoconti dei media sull'approvazione di offerte finanziarie da parte del governo indiano quanto al disinvestimento in Air India non sono corretti. I media saranno informati della decisione del governo man mano che verrà adottata”, ha scritto su Twitter il dipartimento per la Gestione degli investimenti e dei beni pubblici (Dipam) del ministero delle Finanze. Anche il ministro del Commercio e dell’Industria, Piyush Goyal, ha dichiarato che il governo indiano non ha ancora preso una decisione finale, smentendo la notizia diffusa a mezzo stampa che dà Tata Sons come vincitrice della gara. Air India, controllata dallo Stato dal 1953, fu fondata nel 1932 come Tata Airlines da Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata. La società, in passivo dal 2007, ha registrato al 31 marzo 2021 perdite per 708,2 miliardi di rupie, oltre otto miliardi di euro, secondo quanto riferito ad agosto dal ministero per l’Aviazione civile nella risposta a un’interrogazione parlamentare del Consiglio degli Stati, la camera alta.(Inn)