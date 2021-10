Cultura: Abi, da oggi le banche "Invitano a Palazzo" per una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da questa mattina fino al 9 ottobre si tiene la XX edizione di "Invito a Palazzo", la manifestazione promossa dall'Abi che ogni anno "mette in mostra" opere d'arte e capolavori conservati nelle sedi storiche e moderne delle Banche, delle Fondazioni di origine bancaria. Lo riferisce una nota dell'Associazione bancaria italiana (Abi). Oggi, fino alle 19, è possibile visitare alcune sedi storiche e moderne che partecipano alla manifestazione, nel rispetto delle misure per contenere tutti i rischi, e fino al 9 ottobre l'esperienza continuerà in forma digitale con visite virtuali, podcast e video sui siti delle Banche, delle Fondazioni e della Banca d'Italia. Tutti i contributi digitali sono presenti sul sito della manifestazione (http://palazzi.abi.it) e su Muvir.eu (www.muvir.eu), il museo digitale delle banche in Italia. (segue) (Com)