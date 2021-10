Cultura: Abi, da oggi le banche "Invitano a Palazzo" per una settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli dichiara: "Quest'anno la manifestazione si svolgerà soprattutto in forma digitale attraverso la promozione di contenuti audio-video e multimediali condivisi sui canali digitali. Oggi sarà possibile visitare nel rispetto delle misure per contenere tutti i rischi alcune sedi storiche e moderne delle Banche e delle Fondazioni di origine bancaria, le collezioni d'arte, le mostre temporanee, archivi storici e tanto altro. Quando si arriva a venti edizioni della stessa manifestazione, si può affermare che l'idea è buona e il risultato è molto apprezzato. Invito a Palazzo è ormai una tradizione forte e consolidata del panorama culturale italiano e rappresenta un giorno in cui vengono messi al centro la passione e l'impegno con cui tutti ci adoperiamo per rendere migliore il tempo e il luogo in cui viviamo". La manifestazione ha il patrocinio della Commissione italiana nazionale per l'Unesco, del ministero della Cultura e del ministero del Turismo. (Com)