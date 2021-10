Amministrative: oltre 12 milioni gli italiani al voto, le sfide principali a Roma, Milano, Torino e Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 12 milioni gli italiani che il 3 e 4 ottobre saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Le consultazioni interesseranno 1.192 comuni (1.154 nelle 15 regioni a statuto ordinario e 38 nella regione a Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia) e saranno aperte 14.505 sezioni. In particolare, andranno al voto 19 capoluoghi di provincia. Di questi, sei sono anche capoluoghi di regione: Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste. Gli altri invece sono Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese. Nelle stesse date si svolgeranno le elezioni regionali in Calabria e le suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale di Siena, in Toscana, e in quello del Quartiere Primavalle, a Roma. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà invece il 17 e 18 ottobre. (segue) (Rin)