Amministrative: oltre 12 milioni gli italiani al voto, le sfide principali a Roma, Milano, Torino e Napoli (2)

- A Milano il sindaco uscente Beppe Sala, sostenuto dal centrosinistra, ha come sfidanti il pediatra Luca Bernardo del centrodestra e l’amministratore delegato di Industry innovation di Digital magics Layla Pavone, sostenuta dal Movimento cinque stelle. A Roma la sfida è tra la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi; il candidato del centrodestra Enrico Michetti; l'ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, sostenuto dal centrosinistra, e il leader di Azione Carlo Calenda. A Torino i candidati sono Stefano Lo Russo del Pd, Paolo Damilano del centrodestra e Valentina Sganga del M5s. A Napoli è stata replicata l'alleanza giallo-rossa del secondo governo Conte. L’accordo è stato facilitato dalla scelta dell’ex ministro dell’Università Gaetano Manfredi come candidato sindaco. Il centrodestra, invece, corre con il magistrato Catello Maresca. A Bologna la sfida è tra il candidato del Pd Mattia Lepore, sostenuto anche dal M5s, e il candidato del centrodestra Fabio Battistini. A Trieste il sindaco uscente di centrodestra Roberto Dipiazza lotta per il quarto mandato. Il candidato del centrosinistra invece è Francesco Russo mentre il Movimento cinque stelle si presenta da solo con Alessandra Richetti. (segue) (Rin)