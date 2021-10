Amministrative: oltre 12 milioni gli italiani al voto, le sfide principali a Roma, Milano, Torino e Napoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Calabria si voterà anche per la Regione. La tornata elettorale è in anticipo rispetto alla scadenza naturale della consiliatura a causa della morte della presidente della giunta, Jole Santelli, avvenuta il 15 ottobre del 2020. Per la pandemia di Covid-19 la data delle elezioni però è stata rinviata più volte. Per la carica di presidente si sfidano quattro candidati, tra cui non figura l’attuale governatore facente funzioni Nino Spirlì. Pd e M5s sostengono la neurologa e scienziata Amalia Bruni. Il candidato del centrodestra è Roberto Occhiuto, il capogruppo di Forza Italia alla Camera, che è sostenuto anche da Fratelli d’Italia, Lega, Noi con l'Italia, Udc, Coraggio Italia e dalla lista civica Forza Azzurri - Occhiuto presidente. In Calabria è candidato anche il sindaco uscente di Napoli Luigi de Magistris, già sostituto procuratore a Catanzaro. È appoggiato da sei liste, tra cui quella dell'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, che è candidato capolista in tutte le circoscrizioni. Infine c'è Mario Oliverio, ex presidente della Regione dal 2014 al 2020, sostenuto dalla lista Oliverio presidente. (Rin)